Sampdoria News
Sampdoria, interesse dall’estero e dall’Italia per la società blucerchiata: tutti gli aggiornamenti e gli scenari futuri
Sampdoria, nuovi interessi dall’Italia e dall’estero: gli ultimi sviluppi e le prospettive per il club. Tutti i dettagli
La Sampdoria prosegue il proprio percorso di risanamento finanziario, con l’obiettivo di ridurre gradualmente il debito e consolidare la stabilità economica del club. Lo scorso mese è stata saldata la terza e ultima rata dell’accordo di ristrutturazione, omologato dal Tribunale di Genova il 13 ottobre 2023: un traguardo significativo, ma non definitivo.
Nei giorni recenti la società ha avviato nuovi colloqui con i creditori per alleggerire ulteriormente le esposizioni correnti, mossa che ha alimentato speculazioni su un possibile passaggio verso la cessione del club. Secondo Il Secolo XIX, infatti, non mancano manifestazioni di interesse da parte di investitori italiani e stranieri. La decisione finale spetta a Nathan Walker, rappresentante dell’imprenditore di Singapore Joseph Tey, chiamato a valutare le offerte e stabilire se aprire alla trattativa.
Un altro nodo riguarda l’entità degli investimenti di Tey. La cifra dichiarata, pari a 105 milioni di euro, non coincide con i dati ufficiali del bilancio 2024: comprende infatti anche i fondi destinati a coprire la stagione 2024/2025 e il finanziamento soci sottoscritto nell’aprile 2025. Nonostante le precisazioni, la questione resta delicata e continua a suscitare dubbi e contestazioni.
La Sampdoria si trova dunque in una fase decisiva: da un lato la chiusura del piano di risanamento, dall’altro l’incognita di una possibile cessione. Il futuro del club rimane aperto, e i prossimi sviluppi saranno determinanti per definirne la direzione a lungo termine.
LEGGI ANCHE – Calendario Serie B 2025/2026: date, giornate, risultati, classifica
Sampdoria, Pagliuca: «Eravamo un gruppo fantastico. Su Vialli voglio ricordare una cosa…»
Infortunati Sampdoria, brutte notizie per i blucerchiati! Difesa in emergenza contro la Juve Stabia, tutti gli aggiornamenti
Ultimissime
video
Comolli nuovo amministratore delegato della Juventus! Il commento sul nuovo incarico: «La Juventus deve crescere, ma senza perdere di vista la nostra storia e la nostra community»
Comolli nuovo amministratore delegato della Juventus! Le sue parole sulla sua visione per il futuro del club, dei progetti a...