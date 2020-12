Sampdoria, da Keita a Bereszynski: quando torneranno gli assenti

Candreva, Balde e Bereszynski: quando torneranno a disposizione gli assenti della Sampdoria. Il punto in vista di Crotone e Sassuolo

Se per Antonio Candreva il problema è ricucire il rapporto con Claudio Ranieri e la squadra, per Manolo Gabbiadini, Keita Balde e Bartosz Bereszynski l’assenza è dovuta a problemi fisici che – si spera – li terranno fuori dal campo ancora per poco. La Sampdoria punta a recuperare il prima possibile l’attaccante senegalese, tempi più lunghi per gli altri tre giocatori.

