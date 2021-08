Sampdoria, D’Aversa: «Inizio in salita, ma vogliamo fare risultato pieno»

Roberto D’Aversa, allenatore della Sampdoria, ha parlato in conferenza stampa all’antivigilia del match contro il Parma: le sue dichiarazioni

Roberto D’Aversa ha parlato in conferenza stampa prima dell’esordio in campionato tra Sampdoria e Milan. Le dichiarazioni dell’allenatore blucerchiato.

INIZIO – «L’inizio è in salita perché affrontiamo la seconda in classifica della passata stagione, squadra che si è potenziata molto a livello di mercato. Dobbiamo avere voglia e determinazione e fare in modo che il verdetto del campo sia differente rispetto al valore delle rose».

MILAN «Ai ragazzi avevo chiesto di passare il turno nei primi 90 minuti e l’obiettivo è stato centrato. Abbiamo creato tanto ma anche commesso errori che abbiamo analizzato e che non dobbiamo ripetere, a maggior ragione con avversari forti come i rossoneri. Lunedì sera chiederò al gruppo di scendere in campo rispettando il Milan ma per fare risultato pieno, sempre con la mentalità di andare oltre le differenze tecniche».

