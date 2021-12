Sampdoria, Eder sul derby: «Partita speciale e atmosfera unica»

DERBY – «Lo guardo, non potrei fare altrimenti visto che dopo le partite ricevo un sacco di messaggi dagli amici di Genova e se non so il risultato non capisco di cosa parlano. Il derby è più bello dello stato di forma di chi lo gioca. È un match speciale e una partita sempre a se, io ho avuto il privilegio di giocarne diversi e vi garantisco che è una cosa speciale. Per chi fa questo mestiere è difficile capire che ogni gol è diverso dall’altro. Io in carriera ne ho fatti parecchi ormai ma quelli al derby hanno un sapore diverso, unico. Specie se il tuo gol è servito a vincerlo. È un fatto anche di celebrazione pubblica: se fai gol al derby per giorni la gente ti ferma per strada e ti ringrazia. Oddio non i tifosi rivali a cui hai segnato».

CRISI – «La Sampdoria non sta benissimo, ma neppure il Genoa. Anche qui dal Brasile seguo tutte le partite e voglio anzitutto dire al mio amico Antonio Candreva che sono molto felice per lui. Mi ricordo gli anni insieme all’Inter e io allenandomi e giocando con lui sapevo che è uno che può dire ancora tantissimo nel mondo del calcio. L’età non conta, è un dettaglio per chi si allena come lui. Vale anche per me eh, siamo quasi della stessa leva».