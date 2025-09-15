Sampdoria polveriera: i giocatori chiedono spiegazioni a Donati, presa a pugni l’auto di Manfredi e Tey. Esplode la tensione in casa blucerchiata

La sconfitta interna per 1-2 contro il Cesena ha fatto esplodere la tensione in casa Sampdoria, scoperchiando una crisi che serpeggia su più fronti: dalla tifoseria alla squadra, fino ai vertici societari. Il fischio finale al Ferraris è stato solo l’inizio di una serata ad altissima tensione, con i tifosi che hanno manifestato apertamente il loro dissenso attraverso cori di contestazione.

Il malumore si è propagato rapidamente all’interno dello spogliatoio, dove si è tenuto un lungo e franco confronto tra l’allenatore Donati e i giocatori. Durante il faccia a faccia, la squadra ha chiesto chiarimenti su alcune scelte di formazione, un segnale che incrina la finora dichiarata coesione del gruppo. La situazione è apparsa ancora più delicata quando il tecnico ha lasciato lo stadio per conto proprio, separato dal pullman della squadra. Ora la sua posizione è a rischio: la trasferta di Monza è diventata un bivio cruciale per il suo futuro.

Ma l’episodio più grave ha coinvolto la proprietà. Al termine della gara, i dirigenti Manfredi e Tey sono stati trattenuti dalle forze dell’ordine per circa mezz’ora come misura precauzionale. All’uscita, la loro auto è stata riconosciuta da alcuni tifosi che l’hanno colpita con pugni e manate. Sebbene non ci siano stati danni, l’episodio ha generato spavento e rievocato un incidente simile già vissuto da Manfredi la scorsa stagione. È il segnale di una frattura profonda tra la base e la società, che si aggiunge ai problemi di spogliatoio e di risultati, delineando il quadro di un club in piena tempesta.