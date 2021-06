Sampdoria, è ufficiale: acquistata la Florentia. Blucerchiati in A femminile

La FIGC ha annunciato il passaggio del titolo sportivo della Florentia San Gimignano alla Sampdoria: squadra femminile in A

La FIGC ha annunciato tramite un comunicato ufficiale il passaggio del titolo sportivo della Florentia San Gimignano alla Sampdoria. Squadra femminile in Serie A. La nota.

«Vista l’istanza congiunta delle società U.C. Sampdoria s.p.a. e Florentia San Gimignano Società Sportiva Dilettantistica a r.l., per l’attribuzione alla prima del titolo sportivo di Serie A femminile della Florentia San Gimignano Società Sportiva Dilettantistica a r.l, il presidente federale ha deliberato, in accoglimento dell’istanza trasmessa alla Federazione, di attribuire il titolo sportivo di Serie A femminile della Florentia San Gimignano Società Sportiva Dilettantistica a r.l. alla società U.C. Sampdoria s.p.a.;di svincolare le calciatrici tesserate per la Florentia San Gimignano Società Sportiva Dilettantistica a.r.l».