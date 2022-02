Empoli, Andreazzoli: «Ci siamo imposti, ma non siamo riusciti a raccogliere quanto fatto»

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Aurelio Andreazzoli, tecnico dell’Empoli, ha parlato al termine del match perso contro la Sampdoria. Le sue dichiarazioni ai microfoni di DAZN.

SCONFITTA – «Penso che ho visto la stessa prestazione che ha visto lo stadio. Ossia una squadra che si è riuscita ad imporre ma che non è riuscita a raccogliere quello che fa. Davanti a un certo tipo di avversari, come Quagliarella, perdi l’occasione e paghi. Abbiamo pagato nuovamente. Io faccio l’allenatore, guardo i risultati e a come vengono. Ma i risultati torneranno. Siamo venuti qui e l’abbiamo fatta da padroni. Mi è piaciuto lo spirito. Hanno lottato e corso. Questo dà soddisfazione».

POCA PRECISIONE – «Sì, è mancata. Ultimo controllo, ultimo passaggio, la rifinitura. Sono quelle cose che ci penalizzano. Quello che di positivo non raccogliamo davanti, poi ci mettiamo nel nostro in fase difensiva. Piccoli particolari che poi incidono sul risultato. Sono cose che incidono a questo livello. Equilibrio? Non credo manchi. Abbiamo preso un solo contropiede».

