Sampdoria, Ferrari: «Meritavamo il pareggio. Ranieri ambizioso»

Alex Ferrari, difensore della Sampdoria, ha parlato ai microfoni del media ufficiale blucerchiato al termine del match contro la Lazio.

PRESTAZIONE – «Abbiamo incontrato una grande squadra, però ci rimane una bella prestazione. Ci è mancato solo il gol che meritavamo, meritavamo di pareggiare, però loro sono stati più bravi a difendere».

RIENTRO – «È stata una bella sensazione, ho avuto un anno travagliato, son tornato e mi sono rifatto male. Per me è stata una bella soddisfazione ritornare e spero di rimanerci per tanto. Non ho ancora il ritmo partita però mi sono trovato abbastanza bene, non pensavo di stare così».

MODULO – «Abbiamo lavorato sul 3-4-1-2 durante la settimana e ci siamo trovati bene, poi abbiamo visto che contro la Lazio facevamo fatica e abbiamo cambiato in corsa, ma ci siamo abituati, siamo molto duttili come squadra».

OBIETTIVI – «Il mister è molto ambizioso, ci carica perché vuole ambire a qualcosa di più della salvezza: noi vogliamo seguirlo. Non credo che questo limbo di metà classifica ci penalizzi. Sappiamo che ci aspettano tre grandi partite, dobbiamo fare grandi prestazioni».