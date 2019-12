Sampdoria, Ferrero squalificato per 4 mesi dalla Figc

Il presidente della Sampdoria, Massimiliano Ferrero, è stato inibito per quattro mesi dalla FIGC. Ecco il motivo

Venerdì nero per la Sampdoria. Il club blucerchiato deve incassare la squalifica di 4 mesi del proprio presidente Massimo Ferrero arrivata dalla FIGC. Il Viperetta, secondo la Federazione, ha violato il codice di giustizia sportiva all’art.1 comma 1 e altre norme federali, prelevando 1 milione e 159mila euro dalle casse del club blucerchiato per girarli ad un’altra società del gruppo Ferrero, la Vici Srl, a fronte di fatture per operazioni inesistenti nel cantiere di Bogliasco.

La sanzione di quattro mesi coinvolge anche la figlia Vanessa, mentre al club blucerchiato sono stati comminati 15mila euro di ammenda per responsabilità diretta e oggettiva.