Sampdoria, Ferrero: «Mi fido ciecamente di D’Aversa, nessuna ultima spiaggia»

Il presidente della Sampdoria Massimo Ferrero ha parlato del posto in panchina a rischio di Roberto D’Aversa

Massimo Ferrero, presidente della Sampdoria, in una intervista a Il Secolo XIX ha parlato delle difficoltà dei blucerchiati e del posto in panchina a rischio di D’Aversa.

FIDUCIA INCONDIZIONATA – «Ma perché tutti continuano a dire che D?Aversa è all’ultima spiaggia? Come lo devo dire che il tecnico gode della mia totale fiducia così come la squadra? Abbiamo parlato, è il mio allenatore, gli parlo di continuo ma non certo per dare gli aut-aut che leggo dovunque. Ma vi pare che un allenatore che ho scelto io, con un progetto preciso, di cui mi fido ciecamente, può essere messo in discussione dopo così poche partite? Certo che gode della mia fiducia, lui e tutta la squadra, e ripeto quanto già detto giorni fa: sono convinto che i pochi pochi raccolti finora siano frutto di episodi che ci stanno giocando contro ma se andate a vedere non è che l’anno scorso con Ranieri di questi tempi punti ne avessimo 70. Forse qualcuno di più perché le cose ci sono girate meglio, ma se non sono girate benissimo finora significa che siamo in credito con San Culino e presto raccoglieremo il dovuto».

D’AVERSA – «Io non dico che finora le cose sono andate al meglio, ma dico che questo gruppo e questo tecnico sono più forti dell’attuale classifica. Chiedo solo un po’ di pazienza e di lasciarlo e lasciarci tutti lavorare come si deve. Apprezzo che adesso una parte dei tifosi rientreranno allo stadio e insieme a loro, con gli altri che spero prima o poi ritorneranno a loro volta, anche le partite casalinghe saranno più facili. E comunque credetemi: io parlo a D’Aversa e un po’ le persone le conosco e vi garantisco che il più motivato e arrabbiato di tutti è lui».

