Massimo Ferrero ha parlato del mercato della Sampdoria ed ha risposto anche ad una domanda sulla situazione di Quagliarella – VIDEO

Massimo Ferrero parla del mercato della Sampdoria. Ecco le sue parole relative a Fabio Quagliarella.

«Quagliarella rinnova? Vediamo, siamo fiduciosi. La Juve? Non mi ha chiamato nessuno. Rinforzi? La squadra sta molto bene, se ci sarà da fare qualcosa per rinforzare la rosa e far felici i tifosi lo farò».