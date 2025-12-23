Sampdoria, Flachi svela: «Nomi importanti sono quelli del mercato, però, ricordiamoci che Esposito ha fatto un grandissimo campionato!»

Sampdoria, l’ex Flachi ha commentato le strategie di mercato della società, offrendo riflessioni critiche sulle scelte in vista della sessione

La Sampdoria ha iniziato a tracciare le prime linee guida in vista del mercato invernale ormai alle porte. Durante la puntata di TeleNord dedicata a “Il Derby del lunedì”, diversi ospiti hanno analizzato le possibili mosse del club. Tra loro anche l’ex attaccante blucerchiato Francesco Flachi, che non ha nascosto il proprio disappunto per alcune scelte societarie. Di seguito riportiamo un passaggio delle sue dichiarazioni.

PAROLE – «Nomi importanti sono quelli del mercato, però, ricordiamoci che Esposito ha fatto un grandissimo campionato! E’ un ragazzo che ha qualità, verticalizza e tutto quanto. Quest’anno la squadra ha fatto fatica, va messo in un contesto. Noi speriamo che il ragazzo ripeta la prestazione dell’anno scorso.

In quanto a Brunori, è un goleador importante, simile a Coda! Cosa vogliamo fare con lui? Secondo me alla Sampdoria serve una seconda punta, un giocatore che abbia delle qualità nel saltare l’uomo, nel creare il gol, l’azione. Per ora questo vestito della Samp, nonostante sia migliorata, è quello giusto?».

LEGGI ANCHE – Ultime notizie Calciomercato LIVE: tutte le novità del giorno

