Sampdoria, Giampaolo: «Con l’Empoli non si può sbagliare nulla»

Marco Giampaolo, allenatore della Sampdoria, ha parlato prima del match di Serie A contro l’Empoli. Le sue dichiarazioni ai microfoni di DAZN.

EMPOLI – «La partita è impegnativa sul piano emotivo e mentale, è molto importante per quanto riguarda la partita. Non possiamo sbagliare niente».

SENSI – «Sensi ha dimostrato di essere determinante con noi, non c’è e dobbiamo riorganizzarci. Abbiamo cercato di farlo al meglio delle nostre possibilità. Essere competitivi per noi è fondamentale».

FALCONE – «Audero sta lavorando bene, deve ritrovare le sue certezze post infortunio. Per me è un problema che non esiste. Falcone ha fatto comunque delle ottime parate nelle ultime partite».