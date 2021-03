Sampdoria, guarda che Damsgaard: doppietta con la Danimarca – VIDEO

Show di Mikkel Damsgaard, esterno della Sampdoria, nel match di qualificazione ai Mondiali 2022 tra Danimarca e Moldavia

Show di Mikkel Damsgaard, esterno della Sampdoria, nel match di qualificazione ai Mondiali 2022 tra Danimarca e Moldavia: doppietta in soli sette minuti per il classe 2000 che fissa il punteggio sul momentaneo 3-0.

Il gioiellino blucerchiato finalizza una grande azione di squadra in occasione della prima rete, battendo Stanislav Namasco sul primo palo. Assist al bacio, invece, di Skov Olsen in occasione della seconda rete, con un destro che non lascia scampo all’estremo difensore avversario.