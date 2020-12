Sampdoria, il mercato è vicino: da Lammers a Cutrone. Il punto sull’attacco

Il mercato di riparazione si avvicina e uno dei reparti in cui la Sampdoria dovrebbe intervenire è l’attacco: da Lammers a Cutrone. Il punto

Che la Sampdoria abbia bisogno di un innesto in attacco è palese. Il buon Fabio Quagliarella ha trascinato, da solo, l’attacco fino alla fine del 2020 ma non gli si può chiedere un gol a partita. Serve un giocatore con caratteristiche precise, che sappia sfruttare i tanti cross che arrivano in area grazie ad Antonio Candreva e Tommaso Augello.

Sono diversi i nomi che sono stati accostati alla Sampdoria negli ultimi giorni, l’ultimo in ordine temporale è Kevin Lasagna. A quanto riporta la Gazzetta dello Sport, sulla lista di Carlo Osti ci sarebbero anche Patrick Cutrone, in uscita dalla Fiorentina, e Sam Lammers ai margini del progetto Atalanta. Per il primo la concorrenza è agguerrita, per il secondo sono stati avviati solo dei timidi sondaggi e c’è l’interesse anche del Genoa.