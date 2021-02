Sampdoria, il West Ham in pole nella corsa a Damsgaard

Calciomercato Sampdoria: nella corsa a Mikkel Damsgaard, il West Ham sarebbe la squadra in pole position

Il nome di Mikkel Damsgaard è ormai sulla bocca di tutti. Il giovane centrocampista della Sampdoria sta definitivamente sbocciando in questa stagione ed è pronto a diventare uno dei pezzi più pregiati del prossimo mercato estivo.

Secondo il tabloid britannico The Sun, il West Ham sarebbe davanti a tutti le pretendenti, tra le quali il Tottenham, Leeds e Southampton, nella corsa all’esterno classe 2000. Si profila quindi un’asta estiva per il giovane danese e una plusvalenza assicurata per la società blucerchiata.