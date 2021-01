La Sampdoria ospita domani pomeriggio al ‘Ferraris’ l’Inter: le probabili formazioni e le ultime sul match della 16° giornata di Serie A

In attesa del big match di San Siro tra Milan e Juventus, l’Inter fa visita alla Sampdoria con l’obiettivo di scavalcare i cugini rossoneri in testa alla classifica. Antonio Conte (che non ha parlato in conferenza stampa) punta a proseguire la striscia aperta di otto successi consecutivi dopo il tennistico 6-2 rifilato al Crotone, con i nerazzurri trascinati da un irresistibile Lautaro Martinez. Il ‘Toro’ ha realizzato una tripletta e domani guiderà l’attacco nerazzurro al cospetto della difesa di Ranieri.

Al suo fianco uno Perisic (favorito) e Sanchez, con Conte orientato a non rischiare almeno dal primo minuto Lukaku dopo il problema muscolare accusato dal belga con il Crotone. L’ex Manchester United ha effettuato stamattina gli esami strumentali, che hanno escluso lesioni alla coscia. Conte potrebbe quindi preservalo in vista dei prossimi e probanti match contro Roma e Juve che attendono l’Inter in campionato dopo la Samp. Vidal vista la pessima prova di domenica rischia di accomodarsi in panchina in favore di Gagliardini, in vantaggio su Sensi. Tre possibili cambi per Conte rispetto all’ultima sfida, con l’ex Ct della Nazionale che a sinistra dovrebbe riproporre Darmian in favore di Young.

La Sampdoria, scossa dai rumors di mercato sul pressing della Juventus su Quagliarella, cerca il colpaccio con Ranieri desideroso di riscattare le ultime due sconfitte con Sassuolo e Roma. Il tecnico di Testaccio difficilmente rinuncerà al suo capitano malgrado i tanti impegni ravvicinati, con Keita che si candida per una maglia da titolare nel reparto avanzato. Adrien Silva in mediana dovrebbe prendere il posto dello squalificato Ekdal, mentre Damsgaard potrebbe spuntarla sull’ex Candreva. Nella linea a quattro difensiva, Ranieri avrebbe intenzione di optare per Yoshida centrale con l’esclusione di Colley.

Sampdoria-Inter, le probabili formazioni

Sampdoria (4-4-2): Audero; Yoshida, Tonelli, Colley, Augello; Candreva, Thorsby, Adrien Silva, Jankto; Keita, Quagliarella. All. Ranieri

Inter (3-5-2): Handanovic; Skriniar, de Vrij, Bastoni; Hakimi, Barella, Brozovic, Gagliardini, Darmian; Lautaro Martinez, Perisic. All. Conte