Zanetti, esultanza ‘Var’ dopo il gol di Brozovic: mima il var – VIDEO

Esultanza polemica per Javier Zanetti dopo la rete di Marcelo Brozovic in Sampdoria-Inter: ecco cos’è successo al Ferraris

Inter da Zona Cesarini: dopo il successo per 2-1 in rimonta contro il Tottenham, i nerazzurri hanno ottenuto ieri i tre punti contro la Sampdoria grazie alla rete last minute di Marcelo Brozovic. Un gol arrivato a fatica, con due segnature annullate dal Var in precedenza: e Javier Zanetti si è lasciato andare a un’esultanza polemica…

Il vicepresidente nerazzurro dopo la rete del centrocampista croato si è alzato in piedi per esultare ed ha mimato il gesto del Var, che fanno gli arbitri per invertire una decisione. Guida lo aveva fatto due volte nella stessa partita, per annullare le reti di Nainggolan e Asamoah. Ecco il video del siparietto del Ferraris