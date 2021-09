Sampdoria Inter, Ferrero furioso con Orsato: «Regali a chi ne ha bisogno»

Sampdoria Inter, polemica per le decisioni di Orsato: le parole di Ferrero al termine del match disputato al Ferraris

Sampdoria Inter si è chiusa con il risultato di 2-2, maturato grazie alle reti di Federico Dimarco e Lautaro Martinez a cui hanno replicato Tommaso Augello e Maya Yoshida. Un paio di dubbi sulla direzione di gara di Daniele Orsato: soprattutto sull’episodio che ha portato alla prima rete nerazzurra.

Il fallo fischiato a Omar Colley, ad esempio, è stato considerato un po’ tanto generoso anche da Massimo Ferrero. «Fanno i regali a chi non ne ha bisogno», questo il commento del presidente della Sampdoria riportato da Il Secolo XIX. Polemica anche per il fallo non fischiato a Hakan Calhanoglu nell’azione da cui è scaturito il gol di Lautaro.

I DETTAGLI SU SAMPNEWS24