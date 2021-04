Sampdoria, Thorsby si racconta: «Qui mi sento a casa, c’è tutto quello che mi serve»

Morten Thorsby ha parlato della sua vita a Genova e della sua passione per l’ambiente

Morten Thorsby, centrocampista della Sampdoria, ha raccontato ai canali ufficiali della società la sua passione e il suo impegno per l’ambiente. Le dichiarazioni del norvegese.

LIGURIA E GENOVA – «C’è tutto quello che è importante per me, qui c’è tutto quello che è importante per me, a partire dalla natura, è simile alla Norvegia. Mi sento a casa».

PASSIONE AMBIENTE – «La relazione con l’ambiente è nata quando sono cresciuto in Norvegia. Il mio impegno è iniziato quando ho scoperto che noi umani siamo in un periodo molto critico perché negli ultimi cinquanta anni abbiamo distrutto la relazione con la natura. Non possiamo continuare così, non possiamo continuare ad inquinare. Non abbiamo un modo sostenibile per vivere. Quando ho scoperto questo è nato il mio impegno che provo a portare avanti ogni giorno».

CALCIO E GREEN – «Siamo tutti insieme, nello stesso mondo. Abbiamo tutti una responsabilità. Il calcio, i calciatori, le società devono capire che anche noi dobbiamo fare la nostra parte in questo problema».