Sampdoria, Jeda: «Troppe difficoltà negli ultimi anni. Serve una cosa»

Sampdoria, Jeda analizza il momento dei blucerchiati: «Serve stabilità, non solo risultati immediati». Ecco le parole dell’ex attaccante

L’ex attaccante del Cagliari Jeda, ai microfoni di SampNews24, ha rilasciato un’intervista esclusiva in cui ha commentato la situazione della Sampdoria, impegnata nel campionato di Serie B 2025/26. Il brasiliano, oggi opinionista, ha espresso la sua opinione sul difficile momento del club ligure, toccando vari temi: dalla posizione di Massimo Donati al rendimento di Barak, passando per la crescita dei giovani e la solidità ritrovata in difesa.

«Sampdoria, troppi problemi societari che pesano sul campo»

Secondo Jeda, la Sampdoria paga ancora le conseguenze di anni complicati dal punto di vista gestionale:

«Negli ultimi anni i blucerchiati hanno vissuto troppe difficoltà societarie, e questo si riflette inevitabilmente sul campo. È un periodo delicato, ma spero che il club ritrovi presto serenità e stabilità».

Dopo settimane di discussioni sul futuro di Donati, la vittoria contro il Pescara sembra aver riportato un po’ di fiducia. L’ex attaccante non crede però che la colpa delle difficoltà vada attribuita solo al tecnico:

«Nel calcio paga sempre l’allenatore, ma qui il problema è più ampio. Donati sta facendo il massimo in un contesto complicato».

Pafundi e Cherubini le note liete, ma Jeda aspetta il vero Barak

Tra le poche certezze di questa Sampdoria c’è l’emergente Pafundi, decisivo contro il Pescara e autore di buone prestazioni anche con l’Italia Under 21. Tuttavia, il suo recente infortunio rischia di rallentare la crescita. Jeda sottolinea come serva maggiore concretezza da parte dei veterani:

«Barak deve dare di più. I nomi importanti non bastano: servono compattezza e spirito di gruppo».

La difesa a tre e la rinascita di Coda

Il cambio di modulo ha restituito equilibrio alla retroguardia, con Hadzikadunic tra le sorprese più positive. Ma la grande notizia è il ritorno al gol di Coda, autore di una rete e un assist nell’ultima giornata.

«È compito dell’allenatore costruire la squadra intorno a un bomber così. Coda è un lusso per la Serie B e può trascinare la Sampdoria verso la zona playoff», ha commentato Jeda.

Con il campionato pronto a ripartire, la Sampdoria cerca ora continuità. Tra giovani talenti in crescita e veterani chiamati al riscatto, i tifosi sperano che il club possa finalmente lasciarsi alle spalle le turbolenze e tornare protagonista. LEGGI SU SAMPNEWS24 L’INTERVISTA COMPLETA