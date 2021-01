Sampdoria Juventus, partita fisica: nove punti di sutura per Augello

Sampdoria Juventus è stata una partita molto fisica: duro lo scontro tra Augello e Cuadrado. Nove punti di sutura per il blucerchiato

Sampdoria Juventus è stata una partita molto fisica. Al 50esimo minuto di gioco duro scontro tra Tommaso Augello e Juan Cuadrado, ad avere la peggio il terzino blucerchiato che costringe l’arbitro a fermare il gioco per prestargli immediata assistenza medica.

Augello, con un vistoso turbante in testa, ha continuato a giocare fino al termine del match. Come riporta la Gazzetta dello Sport, il contrasto è costato al terzino della Sampdoria ben nove punti di sutura in testa.