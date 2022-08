Sampdoria-Juventus: Di Maria non potrà fare il Sivori

Angel Di Maria non potrà emulare Omar Sivori nel Sampdoria-Juventus in programma nella seconda giornata di Serie A

É un vero peccato – per i tifosi bianconeri, ovviamente, ma anche per il pubblico di Genova che non potrà ammirarlo da vicino e chissà se ci saranno altre occasioni – che Angel Di Maria non potrà scendere in campo in Sampdoria-Juventus. Lo stop dopo lo scintillante esordio impedisce ad Allegri di avere il suo uomo migliore, il Mr. Wolf che risolve problemi anche meglio di quanto sapeva fare il personaggio di Quentin Tarantino. E mancherà anche una suggestiva sfida a distanza anche con un altro asso argentino che ha fatto innamorare il pubblico juventino.

Non ci riferiamo a Paulo Dybala, anche se inevitabilmente un po’ tutta la stagione il confronto tra i due verrà proposto, misurando la classe e l’efficienza fisica, i gol segnati e quelli che faranno fare ai compagni. L’accostamento nel caso di Sampdoria-Juventus è tra Angel Di Maria ed Omar Sivori, un altro piede sinistro che ha disegnato meraviglie e che proprio in Sampdoria-Juventus ha lasciato un segno con 7 reti complessive, dentro le quali ci stanno 3 doppiette.

Particolarmente memorabile è la gara del 1961. Sivori va in rete due volte e lo fa imitando se stesso. Quando arriva davanti al portiere, usa il mancino per un tocco lieve che lo scavalca, dolce e beffardo, per il piacere di accompagnare con lo sguardo la palla che lentamente se ne va verso la porta. Ma in quella circostanza non basta al numero 10 risultare il migliore dei suoi: Brighenti fa infatti altrettanto siglando anch’egli una doppietta e a un quarto d’ora dal termine ci pensa Ocwirk a regalare la vittoria alla Sampdoria. Anche così l’attaccante austriaco diventerà l’idolo della tifoseria blucerchiata, contribuendo in quell’anno alla conquista del 4° posto, il miglior risultato ottenuto dal club fino ad allora.