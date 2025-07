Sampdoria, ecco le ultime sulle condizioni di La Gumina e Romagnoli: c’è il piano di lavoro e gli aggiornamenti

Sampdoria, ecco le ultime sulle condizioni di La Gumina e Romagnoli: ecco il piano di lavoro e gli aggiornamenti

La Sampdoria ha ufficialmente inaugurato il ritiro estivo a Ponte di Legno Tonale, ma lo ha fatto senza due pedine rilevanti del proprio organico: Antonino La Gumina e Simone Romagnoli. Entrambi i calciatori stanno svolgendo allenamenti specifici a Bogliasco, centro sportivo blucerchiato, per recuperare dagli infortuni che ne condizionano la preparazione.

La Gumina, personalizzato per rientrare al meglio Antonino La Gumina, attaccante classe 1996 con una carriera fra Serie A e Serie B, non ha preso parte al raduno a causa di un problema alla caviglia. Lo staff medico ha predisposto per lui un programma riabilitativo su misura, al fine di ridurre il dolore e riportarlo in condizione ottimale per l’inizio del campionato. Il tecnico Massimo Donati—ex centrocampista con esperienza in Serie A, oggi alla guida dei blucerchiati—punta a recuperarlo il prima possibile per potenziare un reparto offensivo che necessita profondità e soluzioni.

Romagnoli, gestione attenta dopo l’operazione Simone Romagnoli, difensore centrale esperto con un passato importante al Brescia e all’Empoli, sta affrontando una fase più delicata. Reduce da un’operazione al tendine d’Achille, Romagnoli è ancora impegnato nella riabilitazione e lavora sotto stretta supervisione medica. L’obiettivo è garantire un recupero completo, evitando qualsiasi tipo di ricaduta.

Strategia precampionato: prudenza e monitoraggio La decisione di lasciare entrambi a Bogliasco nasce da una pianificazione attenta della preparazione atletica. La Sampdoria ha scelto di non affrettare i tempi, privilegiando un rientro graduale e sicuro. Lo staff tecnico e medico monitora costantemente lo stato dei due giocatori, con l’intento di reinserirli nel gruppo non appena le condizioni lo permetteranno.

Serie B, obiettivo stagione al completo Con l’avvio della Serie B alle porte, Donati punta ad avere tutta la rosa disponibile e in piena forma. La gestione degli infortuni in questa fase sarà decisiva per affrontare il campionato con ambizioni e competitività.