Sampdoria, Lanna: «Ogni giocatore deve sognare il gol nel derby»

Il presidente della Sampdoria Lanna ha parlato in vista del Derby della Lanterna contro il Genoa

Marco Lanna, presidente della Sampdoria, ha espresso il suo punto di vista sul derby contro il Genoa in programma domani al Ferraris: le sue parole a Il Secolo XIX.

LE PAROLE DI LANNA – «Io di gol ne ho segnati pochi anche perché ero un difensore… però in quei pochi, la rete segnata da calciatore della Sampdoria e da sampdoriano in un derby sotto la Nord occupa un posto speciale nei miei ricordi. Penso che ogni giocatore della Sampdoria debba sognare di fare un gol al Genoa nel derby. Non se ne deve nemmeno parlare di “sbloccarsi”, è una partita che si carica da sola. Paolo Mantovani prima dei derby non è mai venuto a Bogliasco…».

