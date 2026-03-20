Sampdoria, Lombardo già a rischio? Tensione dei tifosi, faccia a faccia dirigenza-squadra. Avellino decisivo, qual è la situazione!

Sampdoria, Lombardo già a rischio? Il match contro l’Avellino potrebbe già essere decisivo. Ecco qual è la situazione in casa blucerchiata

La pesante sconfitta per 2-0 subita contro la Carrarese ha aperto una profonda fase di riflessione in casa Sampdoria. La posizione del tecnico ad interim Attilio Lombardo è attualmente al vaglio della dirigenza: il prossimo Consiglio di Amministrazione e la delicata sfida contro l’Avellino delineeranno il destino della panchina blucerchiata.

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L’ambiente doriano sta attraversando ore di grandissima incertezza. Come riportato dall’edizione odierna de Il Secolo XIX, il passo falso in terra toscana ha lasciato strascichi pesanti che si sono riversati immediatamente sulle dinamiche della squadra. La giornata al centro sportivo Mugnaini è stata caratterizzata da una mattinata ad altissima tensione: i giocatori sono stati convocati per un vertice alle 8:30 del mattino, con colazione e pranzo di squadra clamorosamente annullati a causa delle tensioni con i tifosi e di un rientro notturno particolarmente complicato.

Il confronto tra dirigenza e spogliatoio

Per cercare di comprendere le reali motivazioni di questo crollo e tastare il polso dello spogliatoio, i vertici dell’area sportiva si sono mossi in prima persona. Il CEO sport Jesper Fredberg e il Direttore sportivo Andrea Mancini hanno organizzato una serie di colloqui, confrontandosi faccia a faccia con l’intera rosa e, separatamente, con i capitani della squadra. Da questi incontri è emerso come tema centrale proprio la posizione di Attilio Lombardo, con inevitabili dubbi e valutazioni sulla sua permanenza alla guida tecnica.

Il CDA da remoto e la difesa social della figlia Chiara

Il futuro dell’allenatore sarà l’argomento prioritario di un CDA da remoto, già in programma da tempo per il pomeriggio odierno. Al tavolo virtuale siederanno il presidente Manfredi, il vicepresidente De Gennaro, l’AD corporate Fiorella, lo stesso Fredberg e il rappresentante dell’investitore Tey, Ting Yong Tan.

Al momento non filtra una posizione unanime all’interno del board, ma la sensazione prevalente è che la prossima e delicatissima partita contro l’Avellino rappresenterà un vero e proprio spartiacque per la stagione e per le sorti dell’allenatore. Nel frattempo, a inserirsi in questo clima di incertezza ci ha pensato Chiara Lombardo, figlia del tecnico, che è intervenuta sui social network per prendere le difese del padre con toni estremamente chiari e perentori. La lotta per la salvezza della Sampdoria entra così nella sua fase più calda e imprevedibile.