Sampdoria Mantova, Gregucci: «Partita importante contro una squadra sicuramente forte. Ecco cosa penso di Barak»

La Sampdoria non può permettersi errori contro il Mantova. Alla vigilia del match Angelo Gregucci ha parlato in conferenza stampa.

PRESTAZIONE – «Una valutazione che dobbiamo fare è che è la terza partita in otto giorni. Le valutazioni devono essere più certosine innanzitutto sui recuperi. La gara è sempre un aspetto importante. La classifica è palese e oggettiva. Il risultato è importante, la partita è importante contro un avversario che ha uno dei migliori allenatori di questa categoria. Quest’anno ha delle difficoltà ma siamo entrambi lì in basso e dobbiamo cercare di leggere bene la partita con il Mantova».

DARE TUTTO – «Con l’accortezza che quando hai l’intera settimana a disposizione si può rinforzare qualche idea. In questo caso invece il campionato ci tiene sul pezzo. Dobbiamo saper riconoscere il momento e dare risposte convincenti. Come? La strada è unica: riconoscere le difficoltà e attraversarle. Siamo un gruppo che lavora per un marchio importante e un pubblico meraviglioso. Dobbiamo dare il meglio ma metterci anche qualcosa in più. Dobbiamo valutare alcuni giocatori e vedere come stanno».

BARAK E L’IMPORTANZA DEL GRUPPO – «Quando dico il ‘tutti insieme’ intendo dire che chi ha giocato due gare da 90 minuti verrà valutato ma chi sta dietro è sempre un giocatore della Samp e se viene chiamato in causa devono essere importanti. Poi che Barak sia un giocatore importante è indubbio, così come il fatto che è entrato bene a Empoli».

