Sampdoria-Napoli, Serie A 2018/2019: formazioni ufficiali e partita in diretta live

Sampdoria-Napoli, 3ª giornata Serie A 2018/2019: cronaca in diretta live con formazioni ufficiali, risultato, pagelle, tabellino e sintesi

Dopo il legittimo rinvio della prima giornata, la Sampdoria è pronta a fare il suo esordio a “Marassi”. Come già annunciato in conferenza stampa da Giampaolo, si tratterà di un esordio di fuoco, dal momento che il Napoli arriva, a punteggio pieno, da due rimonte esaltanti, conquistate contro Lazio e Milan. Qualche novità di formazione per entrambe, fin dal primo minuto. Tra le fila blucerchiate, dovrebbero partire titolari i neo acquisti Tonelli, ex della partita, Ekdal e Saponara. Ancelotti, per tenere alta la guardia, invece, potrebbe lasciare in panchina Hamsik e Callejon, dando spazio a Diawara e Verdi dal primo minuto. Appena disponibili, verranno pubblicate le formazioni ufficiali e, a seguire, la cronaca live del match

Sampdoria-Napoli: diretta live e sintesi

Diretta live dalle ore 20.30

Sampdoria-Napoli: formazioni ufficiali

In attesa di comunicazione ufficiale

Sampdoria-Napoli: probabili formazioni e pre-partita

Qui Sampdoria. Dopo il rinvio della prima giornata, la Sampdoria si appresta a esordire a “Marassi”. L’avversario di turno non sarà di certo dei più semplici ma in casa la formazione di Giampaolo si è spesso resa molto temibile. Rispetto alla formazione scesa in campo la scorsa giornata, il tecnico sembra voler adottare qualche piccolo cambio. A partire dalla difesa, infatti, potrebbe scendere in campo l’ex Tonelli, al fianco di Andersen mentre a centrocampo l’altro neo acquisto, Ekdal, dovrebbe partire titolare al posto di Barreto. Nel reparto offensivo, infine, Saponara potrebbe spuntarla su Ramirez e ottenere una maglia da titolare dietro a Quagliarella e Defrel

Qui Napoli. A punteggio pieno dopo due giornate, il Napoli è alla ricerca dei tre punti che le consentirebbero di rimanere in scia della Juventus. Due vittorie ottenute con due grandi rimonte, a dimostrazione della capacità e forza di reagire degli uomini di Ancelotti, andati sotto contro Lazio e Milan. Anche per il tecnico di Reggiolo potrebbero esserci novità di formazione. Confermato Ospina in porta, in difesa spazio a Chiriches e Luperto sulla fascia. A centrocampo, a fianco del solito intoccabile Zielinski, ci saranno Allan e Diawara con Hamsik inizialmente in panchina. In attacco l’ultima possibile novità di formazione, con Verdi pronto a subentrare a Callejon

SAMPDORIA (4-3-1-2): Audero; Bereszynski, Tonelli, Andersen, Murru; Barreto, Ekdal, Jankto; Saponara; Quagliarella, Defrel. Allenatore: Giampaolo.

NAPOLI (4-3-3): Ospina; Hysaj, Chiriches, Koulibaly, Luperto; Allan, Diawara, Zielinski; Verdi, Milik, Insigne. Allenatore: Ancelotti.

Sampdoria-Napoli: i precedenti del match

Quella che andrà in scena allo stadio “Ferraris” di Genova tra Sampdoria e Napoli sarà la sfida numero 52 tra le due compagini, nel capoluogo ligure. Le statistiche sorridono nettamente agli ospiti, in grado di uscire imbattuti da Marassi per ben 31 volte per un bilancio complessivo di 14 vittorie, 20 sconfitte e 17 pareggi. Le ultime sfide di campionato, a partire almeno dal 2010 (anno dell’ultima vittoria blucerchiata) sono sempre finite con un risultato positivo per i partenopei. L’ultima vittoria risale al maggio della scorsa stagione, quando gli uomini allenati allora da Sarri riuscirono a imporsi per 2-0. L’ultimo pareggio, infine, risale al 2014, a testimonianza di una superiorità azzurra che dura almeno da quattro stagioni

Sampdoria-Napoli: l’arbitro del match

Sarà Davide Massa della sezione di Imperia l’arbitro designato a dirigere la prima sfida al “Ferraris” della Sampdoria contro il Napoli di Carlo Ancelotti. Il direttore di gara, classe ’81 e bancario di professione, è arbitro “nazionale” dal 2003 e “internazionale” dal 2014. I precedenti di Massa con i padroni di casa non possono di certo far passare sonni tranquilli ai tifosi blucerchiati, dal momento che, con lui, la Sampdoria non è mai riuscita a ottenere vittorie, soltanto quattro sconfitte e quattro pareggi. Opposto è, invece, il bilancio con gli ospiti: 13 vittorie, 2 sconfitte e un solo pareggio. A coadiuvare il fischietto ligure saranno Fabiano Preti di Mantova e Fabrizio Posado di Bari. Il quarto ufficiale sarà Luca Pairetto di Nichelino mentre alla postazione VAR ci saranno Maurizio Mariani di Aprilia e Mauro Tonolini di Milano

Sampdoria-Napoli Streaming: dove vederla in tv

Sampdoria-Napoli sarà trasmessa a partire dalle ore 20.30 in diretta tv satellitare sulle frequenze di Sky Sport Serie A (canale 202 dello Sky Box, in HD 243) e in streaming per pc, smartphone e tablet su tutti i device iOS, Android e Windows Mobile tramite app Sky Go o, per gli abbonati, su NOW TV.