Sampdoria, nel mirino Rodriguez: sull’ex Real Madrid anche l’Inter

La Sampdoria è interessata a Pablo Rodriguez, attaccante del Lecce ed ex Real Madrid. Sul giocatore c’è anche l’Inter

La Sampdoria ha messo nel mirino Pablo Rodriguez, ex attaccante della cantera del Real Madrid e attualmente al Lecce. Secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport, infatti, la dirigenza blucerchiata avrebbe sondato il terreno per la punta spagnola portata in Italia da Pantaleo Corvino lo scorso settembre.

Sul talento spagnolo classe 2001, campione in carica della Youth League, c’è però anche la concorrenza dell’Inter di Beppe Marotta. L’operazione sarebbe verosimilmente per giugno.