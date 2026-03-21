Sampdoria al centro del rebus allenatore: Lombardo rischia, Diana in stand-by. Cosa sta succedendo nei ragionamenti in panchina del club blucerchiato

Sampdoria, è rebus per la figura del nuovo allenatore: Lombardo rischia, Diana in stand-by. Cosa sta succedendo

Il clima in casa Sampdoria si fa sempre più teso. A causa di prestazioni deludenti e risultati che tardano ad arrivare, la classifica che scotta preoccupa la piazza genovese. In questo scenario complesso, la posizione dell’allenatore è sotto la lente d’ingrandimento della dirigenza.

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Attualmente, il futuro sulla panchina doriana di Attilio Lombardo appare appeso a un filo sottilissimo. Come riportato da Il Secolo XIX, l’evidente crisi tecnica della Sampdoria non riguarda esclusivamente le dinamiche di campo, ma si intreccia ora con un curioso stallo di mercato che coinvolge direttamente la composizione del possibile nuovo staff tecnico.

Il rebus tattico: il destino di “Popeye” e Aimo Diana

Le prossime mosse della società sono un vero e proprio intrigo. Il destino di “Popeye” sembra infatti essere legato a doppio filo a quello di Aimo Diana. Quest’ultimo, contattato dal club ligure come potenziale vice-allenatore per affiancare Lombardo, ha vissuto ore d’incertezza a Genova prima di fare rientro a Brescia. Un viaggio a vuoto, dettato dal fatto che la società doriana ha infatti deciso di mettere l’operazione in stand-by, frenando e congelando temporaneamente l’arrivo dell’ex tecnico di Reggiana e Vicenza.

La prudenza contrattuale con l’Union Brescia

Di fronte a questa inaspettata frenata da parte del club genovese, sono subentrate importanti valutazioni professionali. Nonostante la trattativa per la risoluzione del contratto con l’Union Brescia fosse già in fase avanzata, l’ex giocatore blucerchiato ha scelto prudenzialmente di non firmare la rescissione. Aimo Diana resta dunque legato al club lombardo fino a giugno, tutelandosi ed evitando il rischio di rimanere senza panchina qualora l’accordo con il club ligure dovesse sfumare definitivamente.

Il crocevia di domenica: ultima chiamata per Lombardo?

Le porte di Bogliasco, tuttavia, non sono chiuse del tutto. Nonostante il ritorno a casa, Diana attende ancora un segnale da Corte Lambruschini. Le sorti della trattativa sono subordinate al rettangolo verde: una chiamata decisiva potrebbe arrivare dopo il match di domenica. Ironia della sorte, proprio in caso di risultato positivo di Attilio Lombardo, l’approdo di Diana come secondo sarebbe realtà. Si tratterebbe di un declassamento accettato di buon grado dal tecnico, che si dichiara pronto a mettersi al servizio della causa blucerchiata nonostante un curriculum da allenatore capo. Domenica sarà una giornata cruciale per il futuro della Sampdoria.