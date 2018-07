Sampdoria-Obiang: ci siamo, accordo vicino con il West Ham

La Sampdoria avrebbe raggiunto un accordo con il West Ham per la cessione del centrocampista spagnolo Pedro Obiang

La Sampdoria spinge per il ritorno del centrocampista Pedro Obiang, attualmente in forza al West Ham. Il giocatore spagnolo è sbarcato in Inghilterra tre anni fa lasciando proprio i blucerchiati che adesso vogliono riportarlo in Italia. Il club ligure nelle ultime ore si sarebbe avvicinato molto alle richieste degli Hammers che chiedevano 12 milioni di euro per la cessione. Le due società, secondo le ultime indiscrezioni, sarebbero pronte a chiudere la trattativa e il giocatore potrebbe nuovamente raggiungere Genova e la Sampdoria che è riuscita a superare la concorrenza di diversi club, tra cui il Siviglia, l’Atalanta, il Milan e la Fiorentina. Nelle prossime ore Obiang potrebbe, dunque, salutare i compagni e lasciare Londra per svolgere le visite mediche con la Samp.