Sampdoria, obiettivo rinnovo di Linetty: le ultime sul polacco

Sampdoria, il primo obiettivo è il rinnovo di Linetty. I blucerchiati vogliono blindarlo fino al 2024: gli ultimi dettagli

La Sampdoria ha in testa un obiettivo ben chiaro. Si tratta del rinnovo di Karol Linetty che, come sottolineato da TuttoSport, è considerato un giocatore indispensabile per i blucerchiati di Ranieri.

La società guidata da Ferrero vuole blindarlo e fargli firmare un contratto fino al 2024. Intanto si sta cercando di trovare una collocazione a Emiliano Rigoni e Gonzalo Maroni, due giocatori che hanno trovato poco spazio nel corso di questa stagione.