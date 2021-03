Sampdoria, occhi in casa Inter: piace Esposito. Gli aggiornamenti

La Sampdoria ha aperto i dialoghi con l’Inter per Sebastiano Esposito, talento classe 2002 attualmente in forza al Venezia

Con un occhio allo scudetto e con l’altro al calciomercato: l’Inter si sta muovendo per trovare nuove plusvalenze da poter mettere a bilancio. Una di queste potrebbe essere quella di Sebastiano Esposito, attaccante attualmente in forza al Venezia in Serie B.

Sul classe 2002, secondo quanto riportato da FcinterNews.it, sarebbe forte l’interessamento di Sampdoria e Sassuolo, che avrebbero già avviato i dialoghi con la società nerazzurra per provare a imbastire una trattativa.