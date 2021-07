Sampdoria, occhi su Hauge: il Milan fissa il pezzo

Calciomercato Sampdoria: Hauge del Milan piace ai blucerchiati. I rossoneri trattano, però, con l’Eintracht Francoforte. Gli aggiornamenti

La Sampdoria, dopo l’arrivo di Roberto D’Aversa, sta lavorando sul mercato. Negli scorsi giorni è emersa la voce di qualche contatto con il Milan per interessi reciproci per alcuni giocatori, tra cui Jens Petter Hauge, da una parte, e Mikkel Damsgaard, dall’altra.

Per Hauge è, però, in corso una vera e propria trattativa con l’Eintracht Francoforte. Secondo quanto raccontato da Sky Sport, i tedeschi hanno presentato un’offerta vicina agli 8 milioni di euro, giudicata insufficiente dal Milan che continua a chiedere 12 milioni per far partire il giovane norvegese. Per ora la distanza tra le parti è ancora tanta ed è, al momento, difficile trovare una quadra. La Sampdoria osserva interessata.