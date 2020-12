Sampdoria, quanti assenti alla ripresa: il report sui blucerchiati

La Sampdoria riprende i lavori oggi al Mugnaini: ecco il report sui blucerchiati che registrano le assenze di sei calciatori

La Sampdoria è tornata in campo oggi al Mugnaini. Sei assenze per la squadra di Ranieri.

«Pausa natalizia alle spalle e Sampdoria nuovamente in campo a Bogliasco per iniziare a preparare la sfida dell’”Olimpico” con la Roma, in programma domenica 3 gennaio (ore 15.00). In attesa di Kristoffer Askildsen, Omar Colley, Mikkel Damsgaard, Jakub Jankto, Morten Thorsby e Maya Yoshida – attesi per la mattinata di domani, martedì 29 dicembre, quando è in programma una doppia seduta -, i blucerchiati si sono rimessi in moto sul campo 2 del “Mugnaini”».

LEGGI IL REPORT COMPLETO SU SAMPNEWS24