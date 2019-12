Sampdoria, Ranieri: «Fermare la Juve? Serve la partita perfetta»

Sampdoria, Ranieri sulla partita contro la Juve: «Come si fermano i bianconeri? Con la partita perfetta e qualche errore da parte loro»

Claudio Ranieri, allenatore della Sampdoria, ha parlato ai microfoni di Sky Sport alla vigilia del match contro la Juve, in programma domani allo stadio Ferraris. Questo il pensiero del tecnico blucerchiato:

«La Sampdoria da anni non è nella lotta salvezza. È partita male e non è facile inculcare certe cose in una squadra. Ci sarà da lottare e soffrire per tutto il campionato. Juve? È una squadra grandiosa, complimenti alla società. Come si fermano i bianconeri? Si dovrebbe fare la partita perfetta e loro dovrebbero sbagliare qualcosa».