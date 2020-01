Sampdoria, Ranieri può sorridere: tre giocatori recuperati

La Sampdoria è tornata ad allenarsi per la prima seduta dell’anno: buone notizie per Ranieri che recupera tre giocatori

Primo allenamento del nuovo anno per la Sampdoria di Claudio Ranieri. Buone notizie per il tecnico blucerchiato che, come recita il report del club ligure, ha recuperato ben tre giocatori.

«Come nei giorni scorsi, Bartosz Bereszynski e Federico Bonazzoli hanno proseguito con i compagni. Anche Fabio Depaoli, Albin Ekdal e Nicola Murru hanno ritrovato il gruppo dopo le sei sessioni differenziate pre-Capodanno. Programmi di recupero agonistico – anche in campo – per Andrea Bertolacci e Edgar Barreto. Riposo per Alex Ferrari, in attesa dell’intervento chirurgico al ginocchio destro, e per Omar Colley, fermato precauzionalmente per un leggero stato febbrile.»