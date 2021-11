Sampdoria, respinto il ricorso per Adrien Silva: out con la Salernitana

Sampdoria, respinto il ricorso per la squalifica di Adrien Silva. Il giocatore blucerchiato salterà la Salernitana

Adrien Silva salterà anche la partita di domenica pomeriggio contro la Salernitana, valevole per la tredicesima giornata del campionato di Serie A.

Non è stato accettato infatti il ricorso fatto dalla Sampdoria per le due giornate di squalifica prese dopo l’espulsione contro il Torino: il tecnico Roberto D’Aversa dovrà fare a meno del centrocampista portoghese per il match contro i campani.