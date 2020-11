Sampdoria, rinnovo Colley: prima la firma, poi la cessione

La Sampdoria pensa al rinnovo di Omar Colley, per evitare un caso Ramirez bis

Protagonista di una lunga telenovela durante il mercato estivo ora, Omar Colley, è al centro del programma di rinnovi della Sampdoria. Il contratto del difensore gambiano scade nel 2022 ma la dirigenza vuole anticipare i tempi e proporre un prolungamento.

Come riporta Il Secolo XIX, infatti, la Sampdoria non vuole ripetere il caso Ramirez ed evitare di far entrare il giocatore classe 1992 nell’ultimo anno di contratto. La società doriana spera di poter allungare l’accordo fino al 2023 per aver maggiore poter e tranquillità in sede di mercato in caso di offerte per il difensore.