Sampdoria, rinnovo Ranieri: i dettagli della trattativa con Ferrero

La Sampdoria si porta a cinque punti dalla salvezza matematica: maturano i tempi per discutere il rinnovo di Claudio Ranieri

La Sampdoria con la vittoria sul Torino si porta a 35 punti a meno cinque dalla quota salvezza. Con la classifica nuovamente tranquilla e l’obiettivo quasi centrato, come spiega il Secolo XIX, sono maturi i tempi per discutere del rinnovo di Claudio Ranieri.

Il tecnico della Sampdoria e Massimo Ferrero si sono già incontrati sabato in ritiro e il presidente blucerchiato resterà a Genova fino a mercoledì, ogni giorno potrebbe essere buono per iniziare a intavolare una trattativa. La distanza è soprattutto economica, dato che Ferrero si è detto contento della gestione tecnica di Ranieri. Il numero uno doriano vorrebbe scendere dai due milioni di euro di ingaggio percepiti dal tecnico a una somma più in linea con le esigenze di risparmio della Sampdoria. In caso di fumata nera il club si orienterà subito verso un piano B per individuare il nuovo allenatore per la stagione 2022/23.