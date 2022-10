Sampdoria-Roma in tv e streaming: dove vederla

I blucerchiati di Stankovic sfidano i giallorossi di Mourinho nel posticipo del lunedì della 10ª giornata di Serie A: dove vedere Sampdoria-Roma

La Sampdoria, passata sotto la conduzione tecnica di Dejan Stankovic dopo l’esonero di Marco Giampaolo, ospita la Roma di José Mourinho nel primo posticipo del lunedì della 10ª giornata della Serie A 2022/2023. I blucerchiati sono ultimi in classifica con 3 punti, i giallorossi si trovano al 6° posto a quota 19. Sampdoria-Roma: la partita si giocherà lunedì 17 ottobre 2022 nello scenario dello Stadio Luigi Ferraris di Genova con fischio d’inizio alle ore 18.30. A dirigere la gara sarà il signor Marco Di Bello della sezione di Brindisi.

La partita Sampdoria-Roma sarà trasmessa in esclusiva in diretta streaming da DAZN. Gli abbonati potranno seguire la partita in diretta streaming sul pc collegandosi al sito ufficiale della piattaforma, oppure su smartphone e tablet attraverso l’app DAZN, scaricabile su tutti i device iOS e Android. Sarà possibile anche seguire Sampdoria-Roma sulle moderne smart tv compatibili con l’applicazione o collegando al proprio televisore il TIMVISION BOX, una console Xbox o PlayStation 4 o 5, oppure un dispositivo Google Chromecast o Amazon Fire TV Stick.

In virtù di un accordo fra DAZN e Sky, la partita dello Stadio Ferraris sarà visibile tramite app anche sul decoder Sky Q per gli abbonati alla tv satellitare e sul canale satellitare Zona DAZN (numero 214 del satellite) per chi ne ha richiesto l’attivazione.

La telecronaca di Sampdoria-Roma su DAZN è affidata ad Edoardo Testoni, con il commento tecnico di Emanuele Giaccherini. Il pre e post partita dallo Stadio Luigi Ferraris di Genova sarà condotto da Alessandro Iori.

Competizione: Serie A 2022/23

Quando: Lunedì 17 ottobre 2022

Fischio d’inizio: ore 18.30

Stadio: Stadio Luigi Ferraris (Genova)

Arbitro: Marco Di Bello di Brindisi