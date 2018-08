Le Gif del Pordenone, i video di presentazione dell’Inter o ancora la cronaca esilarante del Borussia Dortmund: i club calcistici puntano molto sui social network e provano ad essere sempre più originali. Oggi è stato il turno della Sampdoria, protagonista di un siparietto social tutto da ridere con Sergio Ramos…

Il difensore del Real Madrid ha posato su Instagram con una camicia blucerchiata e la Doria non ha perso tempo su Twitter: «Ragazzi, siete sicuri che la finestra di mercato sia definitivamente chiusa? Ramos sta benissimo con i nostri colori». Nulla di serio, ovviamente, solo una trovata simpatica che sta ottenendo un ottimo successo: oltre 600 retweet e 1800 ‘mi piace’…

Are you guys sure the transfer window is definitely closed? 😏@SergioRamos looks great with our colours. pic.twitter.com/JGG11tWYlG

