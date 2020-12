Sampdoria, si guarda in casa Udinese: idea Lasagna

La Sampdoria riflette sul mercato e esplora tutte le possibilità in vista della sessione di riparazione: piace Lasagna dell’Udinese

Il mercato si avvicina e la Sampdoria, come le altre squadre di Serie A, sta riflettendo a fondo sulle mosse da fare per rafforzare la rosa a disposizione di Claudio Ranieri con un occhio sempre al bilancio.

Uno dei reparti in cui un innesto sarebbe quantomeno gradito dal tecnico blucerchiato è l’attacco. A quanto riporta la Gazzetta dello Sport, la Sampdoria avrebbe pensato a Kevin Lasagna dell’Udinese. Solo un’idea per il momento, la società bianconera non è famosa per lasciar partire facilmente i suoi giocatori e soprattutto non a cifre abbordabili.