Sampdoria, Stankovic: «Dovevamo segnare, sulla società…»

Le parole di Dejan Stankovic, allenatore della Sampdoria, nel post partita della gara contro la Lazio. I dettagli

Dejan Stankovic ha parlato ai microfoni di Dazn nel post partita di Lazio-Sampdoria di Serie A.

PAROLE – «Come si torna a casa? Con l’aereo, tutti insieme. È stata una prestazione dignitosa per la Sampdoria. Non bisogna fraintendere le cose: la Lazio è una squadra ben costruita, ben allenata con campioni di livello. Ci manca la lucidità davanti alla porta, è vero. Lo dico sempre ai miei ragazzi di essere più lucidi nelle scelte che si fanno davanti alla porta. Per vincere serve segnare. Continuo a lavorare per migliorare le prestazioni sotto la porta, ma questa sera sono stati bravi Società? Io so solo dove è il campo e il centro sportivo. È lì il mio lavoro. Cerco di tenerli lucidi. Cerco di proteggerli dalle cose esterne. Non sono la persona che può rispondere a cose relative ad altre sfere. Io sono un uomo di campo, di gruppo. Io voglio allenare questi ragazzi a livello sportivo e a livello umano, a loro non posso chiedere altro. Sul resto non posso rispondere certo io. Chi ha paura del non successo, non avrà successo mai. Io non ho paura. Io tengo la squadra unita. Ci sono cose ben più difficili nella vita e io cerco di dare tranquillità ai miei ragazzi. Non è facile, ma nella vita ci sono cose più difficili.