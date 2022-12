Sampdoria, Stankovic: «Mercato? Mi aspetto qualcosa, ma spero che si risolva la questione societaria»

Dejan Stankovic, allenatore della Sampdoria, ha parlato a Il Secolo XIX dal ritiro del blucerchiati riguardo a mercato e società

Dejan Stankovic, allenatore della Sampdoria, ha parlato a Il Secolo XIX dal ritiro del blucerchiati riguardo a mercato e società. Le sue dichiarazioni:

MERCATO – «Mi aspetto qualcosa, pur consapevole della situazione societaria. Che ho accettato da subito. Di sicuro qualcuno arriverà anche in base a come vogliamo giocare. Quanti saranno uno, due o tre… non lo so. So che non possiamo comprare nessuno, ma solo degli scambi. Stiamo provando a fare un po’ di nomi. Il ds Mattia Baldini lo vedo molto motivato, sono felice di lavorare con lui. Insieme proveremo a non sbagliare e a prendere soprattutto uomini che rispondano alle esigenze di questo momento della Samp. Non facile, da veri duri. Bisogna superare quel blocco mentale che abbiamo. Ne abbiamo parlato in Turchia, ci siamo confrontati, scontrati, abbracciati. Siamo sulla buona strada».

SOCIETA‘ – «Senza entrare nel merito, mi auguro che si sistemi il prima possibile, per il tifoso che sta tremando un pochino, per la squadra, perché è una catena che ci da tranquillità. Ecco, è l’augurio che faccio per questo Natale».

