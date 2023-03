Sampdoria, Stankovic: «Non ho paura, Mihajlovic mi ha detto…»

Le parole di Dejan Stakovic, allenatore della Sampdoria, sulla stagione della squadra blucerchiata in Serie A

Dejan Stakovic ha parlato al Corriere dello Sport della sua esperienza con la Sampdoria.

PAROLE – «Non ho paura dell’insuccesso, niente mi spaventa. In carriera ho vinto tanto e perso… ma vuoi chiedermi della Sampdoria, di questa sfida. Naturalmente prima di accettare avevo parlato con Sinisa, conoscevo la situazione della società che era delicata a 360 gradi. “mettiti sotto e fai meno cazzate che puoi” il suo messaggio, un classico. Sono sicuro che mi sarei pentito se non avessi affrontato questa avventura. Ho 44 anni, anche se dovesse finire male sarei ugualmente rispettato. Alla Stella Rossa perdevo ogni tanto, molto poco… Esiste una bilancia, due piatti, da una parte le vittorie, dall’altra le sconfitte. Quando riesci a ridurre la distanza tra i due piatti, non dico allinearli, capisci di essere cresciuto».