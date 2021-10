Sampdoria, tegola Thorsby: salterà il derby contro lo Spezia

Morten Thorsby salterà la sfida tra Sampdoria e Spezia: il centrocampista è stato ammonito a Cagliari

Tegola per Roberto D’Aversa. Morten Thorsby è stato ammonito ad inizio ripresa della partita della Sampdoria a Cagliari. Il norvegese era in diffida e salterà il prossimo turno.

Niente Sampdoria-Spezia, in programma venerdì 22 ottobre alle 20.45, per Thorsby che era in diffida e che ha fatto un brutto fallo, subito punito dall’arbitro Marchetti.