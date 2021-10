Allo stadio Ferraris, il match valido per la 7ª giornata di Serie A 2021/2022 tra Sampdoria e Udinese: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live

Allo stadio “Ferraris”, Sampdoria e Udinese si affrontano nel match valido per la 7ª giornata della Serie A 2021/22

Sintesi Sampdoria Udinese 1-1 MOVIOLA

1′ Fischio d’inizio – Al via la sfida tra le mura del Ferraris

4′ Tiro di Quagliarella – L’attaccante della Sampdoria prova la conclusione sugli sviluppi di un calcio d’angolo battuto da Candreva. Il capitano schiaccia troppo il pallone che termina oltre la linea di fondo

8′ Contropiede di Beto – Il giocatore dell’Udinese parte in velocità e mette in crisi Yoshida costretto a deviare il pallone. La sfera fa la barba al palo

10′ Brivido Udogie – Il calciatore dell’Udinese mette in difficoltà la Sampdoria con un tiro su cui Audero non sbaglia. Pulisce l’area di testa Augello

15′ Gol di Pereyra – Deulofeu non ha fretta e aspetta che Pereyra sia ben posizionato, il tiro non è irresistibile ma Audero non ci arriva

24′ Autogol di Stryger Larsen – Candreva colpisce la traversa. Il pallone carabola addosso a Stryger Larsen che la butta nella sua porta con Silvestri battuto

30′ Bomba di Adrien Silva – Il centrocampista della Sampdoria riceve il pallone ai limiti dell’area di rigore bianconera e fa partire il tiro di potenza. Silvestri salta e devia il pallone senza problema

41′ Tiro di Samir – Audero si supera e sul tiro a pochi passi del calciatore bianconero para con la spalla

42′ Gol di Beto – Sugli sviluppi del calcio d’angolo, Beto sfrutta il rimbalzo del pallone sul palo per mettere la sfera in rete. Inizialmente il gol viene annullato dal guardalinee per sospetto fuorigioco. Convalida il Var dopo il check

Migliore in campo: Beto PAGELLE

Sampdoria Udinese 1-1: risultato e tabellino

MARCATORI: 15′ Pereyra, 24 aut. Stryger Larsen, 42′ Beto.

SAMPDORIA (4-4-2): Audero; Bereszynski, Colley, Yoshida, Augello; Candreva, Thorsby, Adrien Silva, Damsgaard; Caputo, Quagliarella. A disposizione: Falcone, Ravaglia, Chabot, Ekdal, Torregrossa, Ciervo, Depaoli, Askildsen, Dragusin, Ferrari, Murru, Trimboli. Allenatore: D’Aversa.

UDINESE (3-5-2): Silvestri; Becao, Nuytinck, Samir; Stryger Larsen, Pereyra, Walace, Makengo, Udogie; Beto, Deulofeu. A disposizione: Padelli, Piana, Zeegelaar, Arslan, Jajalo, Molina, Pussetto, Samardzic, Forestieri, De Maio, Soppy. Allenatore: Gotti.

ARBITRO: Orsato di Schio. Assistenti: Costanzo di Orvieto e Mokhtar di Lecco. Quarto ufficiale: Minelli di Varese. VAR: Nasca di Bari. AVAR: Colarossi di Roma 2.

AMMONITI: