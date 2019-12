Sampdoria, un attaccante sotto l’albero. E che si sblocchi Quagliarella…

La Sampdoria cercherà di regalare un nuovo attaccante a Ranieri. Intervenire sul mercato è la priorità, ma che si sblocchi anche Quagliarella

(Francesca Faralli, inviata a Genova) – Sotto l’albero di Natale blucerchiato la Sampdoria si aspetta di trovare un attaccante. Solo quattordici gol (troppo pochi) in questo avvio di campionato. Manolo Gabbiadini è il miglior marcatore a quota quattro reti, seguito da Gaston Ramirez e Fabio Quagliarella a tre realizzazioni.

Un attaccante sotto l’albero, che segni e faccia segnare. Basta esperimenti o scommesse alla Emiliano Rigoni, perché la classifica della Sampdoria non permette sbagli. Un regalo, ma anche una speranza per il 2020 che Quagliarella torni a segnare con regolarità. Non basta fare mercato, sebbene sia la priorità della dirigenza doriana, ora serve trovare continuità sotto porta anche da parte degli interpreti già presenti nella rosa blucerchiata.