Sampdoria, Verre momento d’oro: Ranieri vuole la conferma

Valerio Verre è riuscito a conquistare sempre più spazio nello scacchiere di Claudio Ranieri: due gol e due assist in questa stagione

Due gol e due assist per Valerio Verre nel girone d’andata del campionato di Serie A che tra cinque partite imboccherà la via del ritorno. Un buon risultato per il centrocampista della Sampdoria che da comprimario sta diventando titolare fisso dell’undici di Claudio Ranieri.

Il tecnico ora vuole la prova del nove contro la Roma, Verre ha dalla sua anche un dato interessante relativo alle trasferte. Il centrocampista ha infatti partecipato a due gol (un rete e un assist) nelle sue due ultime presenze in trasferta in Serie A.